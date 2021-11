Saarbrücken (ots) -Huawei Technologies Deutschland eröffnet heute sein Digital Competence Center in Saarbrücken. Ein Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten wird hier in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit deutschlandweit und grenzüberschreitend mit Partnern aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten.Mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, weiteren Instituten aus einschlägigen Themengebieten sowie der Universität des Saarlandes und dem zugehörigen Technologie-Ökosystem bietet der Standort Saarbrücken hervorragende Bedingungen für eine partnerschaftliche, innovative und vertrauenswürdige Arbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz.David Wang, Chief Representative von Huawei in Deutschland: "Angesichts der künftigen Herausforderungen ist Huawei bereit, Deutschland beim Aufbau einer Führungsposition im digitalen Zeitalter zu unterstützen und der deutschen Gesellschaft einen Mehrwert zu bieten. Ich möchte der saarländischen Regierung für ihre starke Unterstützung in diesem Prozess danken. Es ist die Vision der Landesregierung für die digitale Zukunft und der Geist der offenen Zusammenarbeit, der dies möglich macht."Der Bevollmächtigten für Innovation und Strategie im Saarland, Ammar Alkassar, ergänzt: "Es ist ein sehr guter Tag für das Saarland, für die Landeshauptstadt Saarbrücken und auch für den IT-Campus mit seinen Schwerpunkten in den Bereichen KI und Cybersicherheit, wenn heute das Huawei Digital Competence Center im Scheer Tower auf dem Uni-Campus eingeweiht wird. Ein sehr guter Tag, weil damit zum einen ein weiterer wichtiger Baustein zum IT- und KI-Kompetenzcluster unseres Landes hinzugefügt wird. Zum anderen aber auch, weil dieser Ansiedlungserfolg eines Weltkonzerns sehr nachdrücklich unterstreicht, dass die Innovations- und Digitalisierungsstrategie des Saarlandes in die richtige Richtung weist und sichtbare, greifbare Früchte trägt."##Ende###Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.PressekontaktPatrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/5070233