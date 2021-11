Unterföhring (ots) -Vier Spiele, vier Siege, Platz 1 in ihrer Qualifikationsgruppe. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation eine weiße Weste. Auf ProSieben MAXX stehen die beiden letzten Begegnungen des Jahres an: Am Freitag, 12. November, trifft Deutschland auf Polen und am Dienstag, 16. November, auf San Marino. Klares Ziel: Zwei weitere Siege, um das Fußballjahr als ungeschlagener Europameister zu beenden. "ran Fußball" startet jeweils ab 17:45 Uhr in die Vorberichterstattung, Anpfiff an beiden Tagen ist um 18:15 Uhr.Wieder mit dabei: Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) unterstützt die Mannschaft rund um U21-Kapitän Jonathan Burkardt (Mainz 05), der zuletzt mit fünf Toren in der Bundesliga für Furore sorgte. Für das "ran Fußball"-Team laufen auf: Moderator Christian Düren, Experte René Adler sowie die Kommentatoren Matthias Stach (Freitag) und Uwe Morawe (Dienstag).Die zwei nächsten U21-Qualifikationsspiele auf ProSieben MAXX:Freitag, 12. November 2021, 17:45 Uhr: "ran Fußball: Deutschland - Polen"Dienstag, 16. November 2021, 17:45 Uhr: "ran Fußball: Deutschland - San Marino"Pressekontakt:Andrea SpechtCommunication & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSieben MAXX - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5070224