Die elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059), führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck, hat ihren profitablen Wachstumskurs des ersten Halbjahres 2021 auch im dritten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz stieg in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 15,3 % von EUR 10,1 Mio. auf EUR 11,7 Mio., der Rohertrag um 15,5 % von EUR 5,6 Mio. auf EUR 6,4 Mio. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes-EBITDA) verbesserte sich in Q3 2021 auf EUR 0,7 Mio. nach EUR 0,5 Mio. in Q3 2020. Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender ...

