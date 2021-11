Das Adtech-Unternehmen YOC AG (ISIN: DE0005932735) und die global führende Demand-Side-Plattform (Einkaufsplattform) Adform bauen ihre bestehende Partnerschaft aus. Durch die Direktintegration mit Adform, ist das Inventar von VIS.X, der unternehmenseigenen Technologieplattform von YOC, von nun an für eine größere Anzahl an Einkäufern im Open Market sowie in Private Deals verfügbar. Nachdem YOC erfolgreich Direktintegrationen mit Xandr, The Trade Desk, Magnite und anderen umgesetzt hat, folgt nun durch die Direktintegration mit Adform ein weiterer strategischen Meilenstein zum Ausbau der Supply-Side-Plattform ...

