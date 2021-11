Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag zugelegt. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,24 US-Dollar, was einem Plus gegenüber dem Vortagesschlusskurs von rund 0,7 Prozent entspricht. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von rund einem halben Prozent auf 81,97 Dollar.Die gestrigen Abgaben konnten die Ölpreise damit hinter sich lassen. ...

