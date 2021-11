DJ PTA-News: Börsenradio: Bilfinger SE: Gewinnprognose leicht angehoben - neuer CEO gefunden - Immobilienverkäufe als "zusätzliche Goodies" - Bilfinger Interim-CEO und CFO Christina Johansson über die Quartalszahlen und den neuen CEO

Bilfinger SE pflege eine Kultur der Agilität und des bewussten Umgangs mit Kosten, so Christina Johansson Interims-CEO und CFO des Mannheimer Industriedienstleisters. Der Gewinn des Unternehmens hat sich mit einem EBITDA von 51 Mio. Euro stark entwickelt - allerdings wirken dort Sondereffekte wie Grundstücksverkäufe mit 18 Mio. Der Umsatz steigt zweistellig auf 945 Mio. Euro, der Auftragseingang liegt bei 917 Mio. "Man darf ja nie ganz zufrieden sein", so Johansson, "so hoffe ich, dass wir in den kommenden Quartalen etwas mehr im Auftragseingang sehen werden. Natürlich spüren wir, dass bei unseren Kunden gewisse Projekte verzögert werden. Inflation ist auch bei uns spürbar. Wir müssen unsere Agilität in diesem Bereich verbessern." Hilfreich sei die Energy Transition in Europa und den USA, sie biete auch Bilfinger ganz neue Chancen, so Johansson. Außerdem ist ein neuer CEO gefunden: Thomas Schulz übernimmt zum 1. März 2022 den Vorstandsvorsitz.

