Der Single's Day findet am 11.11. dieses Jahres statt und alle Augen richten sich auf China-E-Commerce-Akteure wie Alibaba oder JD.com (WKN: A112ST). Allerdings mit gewissen Einschränkungen: Immerhin hat sich in die Euphorie dieser eigentlich großartigen Chancen zuletzt eine Menge Pessimismus und China-Risiko eingemischt. Trotzdem könnte eine interessante Frage sein, was das größte Schnäppchen am Single's Day ist. Auch für Investoren, natürlich. JD.com erfüllt möglicherweise so manche Kriterien, ...

