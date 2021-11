Bei der Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) zeichnete sich bereits ein durchwachsenes drittes Quartal ab. Das Management senkte kurzerhand die Erwartungshaltung hinsichtlich dieses Zeitraums und sprach plötzlich lediglich von einem Umsatz von 106 Mio. US-Dollar. Inzwischen dürfte diese Ausgangslage bekannt sein. Nun hat das US-amerikanische Unternehmen, das auf Fleischersatzprodukte setzt, sein Zahlenwerk für das dritte Quartal in Gänze veröffentlicht. Die Aktie von Beyond Meat brach daraufhin erneut ...

