Unterföhring (ots) -Halbfinale bei "The Masked Singer". "Ich bin Riesenfan der ersten Stunde und freue mich wahnsinnig darauf, zu sehen, wer die Maske im Halbfinale abnehmen muss", freut sich Joko Winterscheidt. Der Moderator unterstützt am Samstag, 13. November 2021, live um 20:15 Uhr, Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam der ProSieben-Erfolgsshow. "Die Indizien werde ich bis Samstag nochmal akribisch prüfen und habe mir schon einige Theorien zurechtgelegt. Für meine Treffsicherheit bin ich schließlich bekannt", erklärt Joko Winterscheidt seine Strategie.Zwei Masken fallen im HalbfinaleWelche Stars stecken unter dem MOPS, dem TEDDY, MÜLLI MÜLLER, der RAUPE, dem AXOLOTL und der HELDIN? Rategast Joko Winterscheidt: "Das Spekulieren ist immer wieder unfassbar spannend. Oft ist man sich tausendprozentig sicher und wird dann doch eines Besseren belehrt. Ich habe eine diebische Freude am Mitraten und liebe dann den großen Überraschungseffekt." Im Halbfinale von "The Masked Singer" werden gleich zwei Masken enthüllt, vier ziehen in das große Finale ein. Welche Maske favorisiert Joko Winterscheidt für das Finale? "Definitiv das AXOLOTL!" Matthias Opdenhövel moderiert die fünfte Staffel von "The Masked Singer". Die Live-Show wird produziert von Endemol Shine Germany.Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial",direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Die fünfte Staffel "The Masked Singer", samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynMehr Infos, Interviews, Hintergründe und Fotos zu "The Masked Singer" und den neuen Masken auf der Presseseite und in der MaskedSinger-Online-WeltHashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, -1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5070292