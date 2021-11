Das Startup Spinlaunch will die Art und Weise, wie Satelliten ins All gelangen, revolutionieren: Mithilfe einer riesigen rotierenden Schleuder sollen sie künftig ihre Umlaufbahn erreichen. Raketenstarts sind spektakulär, keine Frage - grollen, zischen, der Feuerschweif … Leider geht damit aber auch ein immenser Treibstoffverbrauch einher. In Zeiten der heraufziehenden Klimakatastrophe ist das vielleicht nicht der beste Weg, um Menschen und Gegenstände ins All zu befördern. Spinlaunch will Satelliten ins All schleudern Das hat man sich auch bei Spinlaunch gedacht - das Startup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...