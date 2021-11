Der Online-Modehändler About You hat am Dienstag seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres deutlich. Co-Ceo und Mitgründer Tarek Müller sieht den Online-Modehändler deshalb auf Kurs. Der Kursverlauf spricht jedoch eine ganz andere Sprache.Konkret erzielte About You im ersten Halbjahr ein Erlöswachstum von 53 Prozent auf 395 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Verlust allerdings von 35 Millionen Euro im ersten ...

