DJ NRW-Landeschef Wüst: Ministerpräsidentenkonferenz nächsten Donnerstag

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder kommen am nächsten Donnerstag zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um das Vorgehen in der Corona-Krise abzustimmen. Das kündigte der nordrhein-westfälische Landeschef Hendrik Wüst (CDU) an, der derzeit den Vorsitz des Gremiums führt. "Im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin und der SPD-Seite lade ich zu einer Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag ein", teilte Wüst über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Gut, dass nun endlich von allen Seiten Bereitschaft für diese dringend notwendige Abstimmung da ist. Corona kennt keine Regierungspause", betonte er. Bund und Länder haben gemeinsam die Verantwortung für ein wirksames und abgestimmtes Vorgehen.

Zuvor hatte bereits Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz für kommende Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung zu den Umsetzungsschritten der von den Ampel-Parteien geplanten Corona-Maßnahmen angekündigt. "Die Kanzlerin und ich sind darüber einig", hatte Scholz in der Debatte zu den geplanten Maßnahmen im Bundestag gesagt. "Das ist das, was wir jetzt brauchen, dass das Land zusammenhält und an einem Strang zieht in eine Richtung, damit wir diesen Winter überstehen."

