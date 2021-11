München (ots) -Es war ein Event der ganz besonderen Art: mit einer bundesweiten Live-Übertragung und zahlreichen prominenten Gästen feierte KRASS KLASSENFAHRT - DER KINOFILM gestern seine Deutschlandpremiere im Berliner Zoo Palast. Hier vertrieb die Coming-of-Age Komödie die kühlen Novembertemperaturen und versetzte das Premierenpublikum, darunter u.a. Rapper Montez, Model Lenn Julian, Musiker Campino und Fußballer Max Kruse, in ein großartiges Sommerabenteuer mit krasser Action, einer langersehnten Liebesgeschichte und den witzigsten Pannen. Den Support für ihre Lieblingschaosklasse zeigten auch viele namenhafte Influencer-Gäste wie u.a. Aaron Troschke, Larissa Neumann, Dalia Mya, Nona Kanal, Anni Ju, Tim Rasch und Denise Mski. Für Stimmung sorgten natürlich auch das Team von "Berlin - Tag & Nacht" und die unfassbar vielen aufgeregten Fans, die ihre Stars live erleben konnten. Für die Darsteller:innen Jonas Ems, Kayla Shyx, Sydney Amoo, Vivien König, Jamie Birrell, Regisseur und Drehbuchautor Felix Charin, Drehbuchautor Thore Fahrenbach, Musiker und Komponist Liam Mour sowie Creative Producer Jonas Wuttke war es ein ganz besonderes Wiedersehen auf dem Roten Teppich und ein Event voller Emotionen - denn was als kleines Internetprojekt begann, wurde an diesem Abend als Kinosensation gefeiert!Die Berliner Chaos-Klasse geht international! Was als Passion-Project zweier junger Influencer startete, entwickelte sich zu Deutschlands beliebtester Webserie und eroberte bis heute mehr als 1 Million Abonnenten und über 221 Millionen Aufrufe bei YouTube: KRASS KLASSENFAHRT. Jetzt darf man sich auf ein ganz besonderes Kino-Spektakel vom Team rund um die Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke freuen. Der erfolgreiche Cast zieht die Zuschauer*innen mit jeder Menge Spaß, coolen Hip-Hop-Beats und reichlich riskanten Aktionen hinein ins Sommer-Feeling nach Kroatien. Eine abgefahrene Klassenfahrt, bei der vieles schief geht, aber diesmal alles auf dem Spiel steht: Freundschaft, Liebe, Fame und die Zukunft.Kroatien ruft! Für die 12. Klasse eines Berliner Gymnasiums geht es auf Abschlussfahrt. Zusammen mit der an Stressattacken leidenden Lehrerin Frau Gruber (Dela Dabulamanzi) und dem überengagierten Referendar Georg (Jamie Birrell) startet die Reise allerdings so gar nicht wie geplant: Im sogenannten Eco-Hostel - kein Strom nach 18 Uhr, genderneutrale Toiletten und nur eine (!) Steckdose pro Raum - scheint der Traum eines Insta-tauglichen Strandurlaubs mit endlosen Partys zu platzen, bevor er überhaupt begonnen hat. Dabei hatte gerade McLarry (Jonas Ems) große Hoffnungen auf Ablenkung: Er ist der Einzige, der das Abi nicht bestanden hat und der sich die Klassenfahrt eigentlich gar nicht leisten kann. Über die Trennung von Bella (Kayla Shyx) ist er auch noch nicht hinweg. Doch dann der Lichtblick - sein Lieblingsrapper und Idol Zeno (Zejhun Demirov) ist auch in Kroatien! Die perfekte Gelegenheit für McLarry, ihm seine eigenen Songs zu präsentieren. Zusammen mit seinem besten Kumpel Cornelius (Sydney Amoo) und den beiden Best Friends Bella und Alena (Vivien König) setzen sie sich von der Klassen-Exkursion ab und machen sich auf zu Zenos Villa. Mit dem heillos überforderten Aufpasser Georg im Schlepptau beginnt das krasseste Abenteuer ihres Lebens...KRASS KLASSENFAHRT kommt ins Kino! In den Hauptrollen: Erfinder und Serien-Star Jonas Ems (@jonasems) und zahlreiche beliebte YouTuber*innen und Influencer*innen wie Vivien König (@vivi_koenig), Kayla Shyx (@kayla_shyx), Jamie Birrell (@jamie_birrell), Nathan Goldblat (@nathan.goldblat), Keanu Rapp (@keanu), Bene Schulz (@bene.sz) sowie HipHop-Weltmeister Sydney Amoo (@lilsyd.99). Entwickelt wurde die Story für die große Leinwand von Jonas Ems und Jonas Wuttke (@jonaswuttke) zusammen mit den Autoren Felix Charin (Co-Autor "4 Blocks", "How To Sell Drugs Online (Fast)") und Thore Fahrenbach. Felix Charin führt Regie. Produziert wird der Kinofilm von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit moonvibe und Odeon Fiction. Kinostart: 11. November 2021 im Verleih von LEONINE Studios.Regie: Felix CharinDrehbuch: Felix Charin & Thore FahrenbachStory by: Felix Charin, Jonas Ems, Thore Fahrenbach, Jonas WuttkeCreative Producer: Jonas WuttkeProducer: Richard LamprechtExecutive Producers: Fred Kogel, Cosima von Spreti, Kevin Anweiler, Mischa HofmannPressematerial steht unter www.leoninedistribution.com zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Kontakt für Offline-Medien:AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSJulia Bartelt, Katja TrbaraTel: 030 / 61 20 30 - 30 / - 50E-Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.deKatja.Trbara@aim-pr.deKontakt für Online-Medien:Frandly PRFranziska Buchholz, Anne Bombien, Silke SchlampTel.: 089 - 954 28 28 21E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5070354