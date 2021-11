Die EnBW hat mit dem Bau eines neuen Schnellladepark für E-Autos an der A2 begonnen. Unmittelbar an der Ausfahrt 37 Lauenau gelegen, erhält der neue Standort 20 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung und soll Anfang 2022 in Betrieb gehen. Mit dem EnBW-Park dürfte Lauenau ab 2022 sehr gut mit Schnellladepunkten für Anwohner und Fernreisende versorgt sein: Auf dem Autohof unweit der Ausfahrt ...

