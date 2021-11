Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Jyske Invest - name changes of sub-funds

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 15 November 2021. ISIN: DK0010106111 ----------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Korte Obligationer KL ----------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Korte Obligationer ----------------------------------------------------------- Short name: JYIKOBKL ----------------------------------------------------------- New short name: JYIKOB ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39080 ----------------------------------------------------------- ISIN: DK0015855332 ----------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Lange Obligationer KL ----------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Lange Obligationer ----------------------------------------------------------- Short name: JYILOBKL ----------------------------------------------------------- New short name: JYILOB ----------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39087 ----------------------------------------------------------- ISIN: DK0016002652 ---------------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL ---------------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder ---------------------------------------------------------------- Short name: JYINOBKL ---------------------------------------------------------------- New short name: JYINOB ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39096 ---------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060010098 ----------------------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL ----------------------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Nye Obl.markeder Valuta ----------------------------------------------------------------------- Short name: JYINOBVKL ----------------------------------------------------------------------- New short name: JYINOBV ----------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39099 ----------------------------------------------------------------------- ISIN: DK0016112915 ---------------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL ---------------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Virksomhedsobligationer ---------------------------------------------------------------- Short name: JYIVIRKKL ---------------------------------------------------------------- New short name: JYIVIRK ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39203 ---------------------------------------------------------------- ISIN: DK0060185726 ---------------------------------------------------------------------------- Name: Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL ---------------------------------------------------------------------------- New name: Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl ---------------------------------------------------------------------------- Short name: JYIHRVKL ---------------------------------------------------------------------------- New short name: JYIHRV ---------------------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 68603 ---------------------------------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=1026249