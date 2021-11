Schondorf am Ammersee (ots) -Die Netbank, 1999 als erste reine Internetbank in Hamburg gegründet, wird Ende 2022 ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Sieben Sparda-Banken hatten sie gegründet, um dem aufkommenden Internetbanking mehr Schwung zu verleihen. Ihr Glanzstück war ein mit bis zu 3,0 Prozent verzinstes Girokonto (https://www.biallo.de/girokonto/). 2004 hatte sie 50.000, 2008 schon 100.000 und 2014 sogar 155.000 Kunden. Neben dem kostenlosen Girokonto (https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/) liebten die Kunden die günstigen Onlinekredite sowie die günstige Fondspalette.2007 übernahm die Landesbank Berlin das Institut. 2015 fusionierte sie mit der Augsburger Aktienbank und verlor ihre Selbstständigkeit. Seitdem kehrten ihr immer mehr Kunden den Rücken. Das lag an Preiserhöhungen, aber auch an der Umstellung des Onlinebankings auf das System der Augsburger Aktienbank.Mit ihrer Gründung 1963 - damals noch als Absatz-Kreditbank - nimmt die Augsburger Aktienbank wiederum für sich in Anspruch, die älteste Direktbank der Welt zu sein. Bis heute setzt sie bei ihren Geschäften auch auf das Telefon und nicht ausschließlich auf das Internet. Von daher darf sich die Netbank zu Recht als Pionier des Onlinebankings bezeichnen.Die Augsburger Aktienbank gehört seit 2002 zur LVM Versicherungsgruppe, Münster. Die Westfalen verloren zunehmend das Interesse am Banking und verkauften Teile ihrer Banktochter. So ging das florierende Wertpapiergeschäft jüngst an Ebase. Der Rest scheint unverkäuflich. Daher schließt die älteste Direktbank Ende 2022 und nimmt die älteste Internetbank gleich mit ins Grab.Über unsDie Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im Girokonto-Vergleich (https://www.biallo.de/girokonto/) von biallo.de sind rund 1.300 Banken und Sparkassen gelistet. Damit bieten wir den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir in der Rubrik "Über uns (https://www.biallo.de/unternehmen/ueber-uns/)" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0E-Mail: info@biallo.deOriginal-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126054/5070418