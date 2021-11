DJ MARKT USA/Leichte Erholung - Disney nach Zahlen unter Druck

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten und sich damit von den kräftigen Vortagesverlusten etwas erholen. Die erstmals seit 31 Jahren über der Marke von 6 Prozent liegende Inflation hatte den Markt zur Wochenmitte verschreckt. Zunächst scheinen die Daten aber wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Auch schwache Quartalszahlen von Disney und Beyond Meat belasten nicht das Sentiment. Allerdings könnten auch die Volumen wegen des Veteranen-Feiertages etwas niedriger ausfallen. Am US-Anleihemarkt findet kein Handel statt. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,3 Prozent.

"Heute geht es immer noch um die Inflationsdaten und den Versuch, diese zu deuten", sagt Esty Dwek, Chief Investment Officer bei FlowBank. "Die Zahlen waren keine Überraschung, auch wenn sie höher ausgefallen sind als erwartet. Ich glaube nicht, dass es den Kurs der Fed ändert", so die Teilnehmerin. "Die Fundamentaldaten sind nach wie vor stark, die Gewinne sind in diesem Quartal viel höher als erwartet, trotz der Delta-Variante und der Herausforderungen in der Lieferkette", sagt sie.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch von der langsam auslaufenden Berichtssaison deuten sich keine Impulse an.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Disney-Aktie um 4,7 Prozent abwärts. Der US-Unterhaltungskonzern hat im vierten Geschäftsquartal mit Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Der wichtige Streamingdienst Disney+ gewann zwar 2,1 Millionen neue Abonnenten hinzu, dies war aber selbst nach der Warnung des Disney-CEO vom September wesentlich weniger als von den Analysten prognostiziert.

Beyond Meat knicken um 18,7 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal enttäuscht. Auch der Ausblick für das laufende vierte Quartal blieb unter den Prognosen.

Die Tesla-Aktie setzt ihre Erholung fort und gewinnt 3,1 Prozent. Elon Musk hat in dieser Woche Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden Dollar verkauft, wie aus regulatorischen Mitteilungen hervorgeht. Musk hatte seine Twitter-Follower am Wochenende über den möglichen Verkauf von 10 Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen - und eine klare Mehrheit hatte für diesen Schritt votiert.

Die Aktien von Rivian Automotive legen nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag um weitere 7,7 Prozent auf 108,45 Dollar zu. Der Ausgabepreis hatte bei 78 Dollar gelegen.

