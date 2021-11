Affoltern a. A. (awp) - Der Schweizer Möbelfachhändler Möbel Pfister eröffnet ein neues Einrichtungshaus in Affoltern am Albis. In der neuen Filiale befindet sich auch das erste Pfister-Restaurant.Offiziell wird die neue Filiale mit rund 13'000 Quadratmetern Verkaufsfläche am 15. November eröffnet, wie der Möbelfachhändler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...