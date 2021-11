Heute nehmen sich Jürgen und Jens das Thema vor, das uns alle derzeit bewegt, aufregt oder auch aufwühlt. Jedenfalls sind wir alle von Lockdowns, Einschränkungen, Impfungen aber eben leider auch von Infektionen, Krankheits- und Todesfällen betroffen. Gibt es Corona überhaupt? Wo kommt es her? Und was richten die Impfstoffe an? Hat Pfizer das rettende Medikament in der Pipeline oder müssen wir uns weiterhin impfen? Und mit was? Dies und vieles mehr besprechen Jens und Jürgen in ihrem kleinen Sonder-Webinar auf aktienlust.tv.