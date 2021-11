Die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) - das Vehikel, das Coronahilfen für Unternehmen abwickelt - hat den millionsten Antrag auf Garantien, Fixkostenzuschüsse, Verlustersatz, Lockdown-Umsatzersatz oder Ausfallsbonus bearbeitet. In Summe wurden von der COFAG bisher rund 9,5 Milliarden Euro an Hilfen genehmigt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Die Antragszahlen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...