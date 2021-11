Stockholm, Nov. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Anerkennung der Wichtigkeit von Ouriginals Lösung für das Bildungswesen

Ouriginal, Europas führender Anbieter von Lösungen zur Plagiatserkennung, wurde von Higher Education Digest als EdTech-Unternehmen des Jahres 2021 ausgezeichnet. Das unabhängige Informationsportal, das ein digitales und ein Print-on-Demand-Magazin herausgibt, berichtet über den weltweiten Hochschulsektor.

Lernende werden befähigt, ihr Potenzial in einem fairen Umfeld voll zu entfalten

Der hochentwickelte Algorithmus von Ouriginal kombiniert den Abgleich von Texten mit einer Analyse des Schreibstils und ermöglicht Benutzern sowie Lehrenden damit, die Authentizität sämtlicher Texte zu beurteilen. Dies unterstützt die Schaffung einer Umgebung, in der Fairness gefördert und die Kreativität der Lernenden geweckt werden sowie die persönliche Weiterentwicklung durch die Entfaltung ihres vollen Potenzials begünstigt wird.

"Laut dem ICAI (International Center for Academic Integrity) ist die akademische Integrität "eine Verpflichtung, selbst angesichts von Widrigkeiten, in Bezug auf sechs Grundwerte, nämlich Ehrlichkeit, Vertrauen, Fairness, Respekt, Verantwortung und Mut", erklärte Andreas Ohlson, CEO von Ouriginal. "Für Ouriginal bedeutet akademische Integrität, jedem die Möglichkeit zu geben, sein volles Potenzial zu entfalten. Dieses volle Potenzial kann nur dann freigesetzt werden, wenn die Lernenden lernen, auf authentische Art und Weise zu schreiben und zu denken."

Unterstützung von Lehrenden bei der Bereitstellung des bestmöglichen Lernumfeldes

Wir sind stets bestrebt, die Bedürfnisse unserer Kunden optimal zu erfüllen und gleichzeitig eine einfache und unkomplizierte Lösung zu bieten. Die Benutzerfreundlichkeit ist von zentraler Bedeutung. Wir haben unsere Software bewusst möglichst einfach gehalten, damit jeder sie nutzen kann, ohne ein Experte auf diesem Gebiet zu sein.

Ohlson: "Wir wollen, dass die Einrichtung, Wartung und vor allem die Nutzung unseres Produkts so einfach und leicht wie möglich ist. Unsere Lösung fügt sich perfekt und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und Prozesse ein - es ist quasi eine 'Plug and Play'-Lösung."

Darüber hinaus kann Ouriginal problemlos in eine Vielzahl von Lernmanagementsystemen integriert werden.

"Indem wir einfach ein zusätzlicher Teil eines bereits bestehenden Arbeitsablaufs werden, stellen wir sicher, dass sich die Lehrenden auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können: das Unterrichten und die Entwicklung des vollen Potenzials ihrer Lernenden", meint Ohlson.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden

Ouriginal verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Plagiatsprävention und ist ein Vorreiter in der Branche. Wir sind bestrebt, immer einen Schritt voraus zu sein und uns an das sich verändernde Umfeld und an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.

Durch den ständigen Austausch mit unseren Kunden und der akademischen Welt stellen wir sicher, dass wir in Bezug auf Trends in Bildung und Wirtschaft auf dem Laufenden bleiben. Der Dialog mit Mitgliedern von Foren, die sich auf akademische Integrität und Originalität konzentrieren, ergänzt unsere Arbeit um einen weiteren wichtigen Faktor. Aus diesem Grund versteht Ouriginal die aktuellen Herausforderungen, mit denen die Nutzer in den verschiedenen Bereichen von Bildung, Wirtschaft und Forschung konfrontiert sind, und ist in der Lage, seine Lösung kontinuierlich zu verbessern und anzupassen.

About Ouriginal - DE

Ouriginal bietet Software zur Textüberprüfung, mit der die Originalität eines beliebigen Textes bewertet werden kann. Sie entstand aus der Fusion von PlagScan und Urkund mit dem Ziel, eine umfassende Lösung anzubieten, die das originelle Denken und Arbeiten der Schülerinnen, Schüler und Studierenden fördert. Zudem werden Lehrkräfte zeitlich effizient in ihrer Textüberprüfung unterstützt. Mit mehr als drei Jahrzehnten kombiniertem Wissen und Erfahrung liefert Ouriginal Spitzentechnologie, die den Bedürfnissen von weltweiten Kunden gerecht wird.

