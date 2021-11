Der Carsharing-Anbieter Miles stockt nun auch in München seine Pkw-Flotte um Elektroautos auf. In den nächsten Wochen werden dort über 100 VW ID.3 zur Anmietung im stationslosen Sharingmodell in den Dienst genommen. In Zukunft soll die Anzahl weiter steigen. Im März hatte Miles bereits 120 VW ID.3 in Hamburg und 30 weitere in Berlin eingeflottet. In Hamburg fahren nach Angaben des Unternehmens inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...