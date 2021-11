Die Österreichische Post blickt zufrieden auf die ersten neun Monate des heurigen Jahres zurück. Erwartungsgemäß sehr gut gelaufen ist das Paketgeschäft, einen wesentlichen Anteil daran trägt die Posttochter Aras Kargo in der Türkei, wo inzwischen mehr Pakete ausgeliefert werden als am Heimatmarkt des Mutterkonzerns. In Österreich hat das Paketvolumen mittlerweile jenes der rückläufigen Briefe überholt, dieser Trend hat sich fortgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...