Die britische Burberry Group plc (ISIN: GB0031743007) nimmt die Zahlung einer Zwischendividende wieder auf. Am 28. Januar 2022 wird eine Zwischendividende in Höhe von 11,6 Pence (ca. 13,6 Eurocent) ausgeschüttet. Ex-Dividenden Tag ist der 16. Dezember 2021. In diesem Jahr wurde keine Zwischendividende für das letzte Geschäftsjahr bezahlt. Im August 2021 wurde eine Schlussdividende in Höhe von 42,5 Pence für ...

