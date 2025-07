EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP erweitert Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen



03.07.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einführung der BAföG-eAkte im Studierendenwerk Gießen markiert dritten erfolgreichen Rollout im Bundesland Pliezhausen, 03. Juli 2025 - Mit der Einführung der BAföG-eAkte im Studierendenwerk Gießen setzt DATAGROUP die Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen konsequent fort. Nach Darmstadt und Kassel ist Gießen der dritte Standort, der den papierbasierten Prozess durch eine digitale Lösung ersetzt. Mit der Umstellung auf die digitale Bearbeitung von BAföG-Anträgen im Studierendenwerk Gießen wurde ein weiterer wichtiger Schritt in der Modernisierung der Verwaltungsprozesse umgesetzt. Die Digitalisierung der Studienfinanzierung wird damit strukturiert und nachhaltig vorangetrieben. Für die Umsetzung in Gießen wurde eine interdisziplinäre Projektgruppe eingerichtet, die bestehende Abläufe analysierte und neue digitale Workflows entwickelte. DATAGROUP übernahm die technische und konzeptionelle Begleitung, koordinierte die gestufte Einführung der BAföG-eAkte über Pilotgruppen und schuf damit die Grundlage für die Umstellung im Amt. Vorteile der digitalen Aktenführung Die Umstellung auf die eAkte ermöglicht eine effizientere Bearbeitung, reduziert Papieraufkommen und schafft die Basis für moderne, flexible Arbeitsweisen. Dokumente können digital eingesehen werden, was auch mobiles Arbeiten außerhalb der Ämter erlaubt. Papierunterlagen werden rechtssicher gescannt und in das System übernommen, elektronisch eingehende Dokumente müssen nicht mehr ausgedruckt und physisch archiviert werden. Dies führt zu einer erheblichen Arbeitserleichterung und unterstützt eine nachhaltige Verwaltung. Studierende profitieren zudem von schnelleren Bearbeitungszeiten und einer vereinfachten Kommunikation mit den Ämtern. Dominik Kaiser, Leiter des Amtes für Ausbildungsförderung in Gießen, dazu: "Trotz der Herausforderungen einer umfassenden Umstellung zeigt sich, dass die Digitalisierung der Aktenführung klare Vorteile bringt. Wir haben bestehende Abläufe hinterfragt und optimiert und so den Grundstein für eine zukunftsfähige Verwaltung gelegt - WinWin für Studierende und Beschäftigte gleichermaßen." DATAGROUP als Digitalisierungspartner der öffentlichen Verwaltung Bereits Anfang 2024 realisierte DATAGROUP die erste Umsetzung der BAföG-eAkte im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Studierendenwerk Darmstadt. In enger Zusammenarbeit wurden technische Standards und Prozessvorgaben entwickelt, die als Grundlage für die weiteren Rollouts dienten. Auf dieser Basis folgten die Einführungen in Kassel und in Gießen. DATAGROUP ist aktuell dabei, die BAföG-eAkte auch in weiteren Bundesländern einzuführen. Der IT-Dienstleister bringt langjährige Erfahrung in der Digitalisierung öffentlicher Verwaltungsprozesse ein. Mit der Software BAFSYS ist DATAGROUP bundesweit führend in der Bearbeitung von BAföG- und AFBG-Anträgen. Diese ist aktuell bereits in elf Bundesländern im Einsatz. Als Digitalisierungspartner gestaltet DATAGROUP nicht nur die technische Umsetzung, sondern begleitet öffentliche Einrichtungen umfassend von der Prozessanalyse über die Workflow-Gestaltung bis hin zu Schulungen.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com