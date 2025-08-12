EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
DATAGROUP mit Umsatzanstieg im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2024/2025
Pliezhausen, 12. August 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum dritten Quartal 2024/2025 und den ersten neun Monaten 2024/2025. Sowohl im dritten Quartal 2024/2025 als auch in den ersten neun Monaten 2024/2025 konnte DATAGROUP in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld weiter wachsen. Die Ergebnisentwicklung spiegelt die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer EBIT-Marge von 8,0 % im Rahmen der Erwartungen. In den ersten neun Monaten 2024/2025 konnten Neukundenaufträge in Höhe von rund 23 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling- Aufträge in Höhe von rund 15 Mio. EUR gewonnen werden. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt.
Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2024/2025 leicht um 3,4 % auf 136,3 Mio. EUR (i.Vj. 131,8 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2024/2025 um 9,3 % auf 416,1 Mio. EUR (i.Vj. 380,5 Mio. EUR). Der Rohertrag lag entsprechend mit + 9,2 % bei 296,1 Mio. EUR (i.Vj. 271,3 Mio. EUR).
Das EBITDA erreichte 60,9 Mio. EUR (i.Vj. 58,3 Mio. EUR), das EBIT lag bei 33,5 Mio. EUR (i.Vj. 32,2 Mio. EUR). Somit erreichte die EBIT-Marge in den ersten neun Monaten 2024/2025 8,0 % nach 8,5 % im Vorjahresvergleichszeitraum.
"Unser Wachstum belegt: Unser solides Geschäftsmodell hebt uns vom Wettbewerb ab und sichert uns nachhaltige Entwicklungsperspektiven. Kundenprojekte wie die Begleitung von Degussa Goldhandel auf ihrem Wachstumskurs oder die Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen verdeutlichen, dass wir je nach Bedarf unserer Kunden sowohl mit leistungsfähigen, standardisierten CORBOX-Services als auch mit maßgeschneiderten, individuellen IT-Lösungen überzeugen", sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen.
Bilanzentwicklung und Cashflow
Die Nettoverschuldung lag zum 30.06.2025 bei 175,9 Mio. EUR im Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (8,3 Mio. EUR), Earn-out-Zahlungen (5,2 Mio. EUR), der Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,2 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag bei 13,8 Mio. EUR (i.Vj. 29,0 Mio. EUR).
Über DATAGROUP
Presse / Investor*innenKontakt
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: DATAGROUP_Q3_24_25_12.08.2025_D
12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|WKN:
|A0JC8S
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
|EQS News ID:
|2182320
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2182320 12.08.2025 CET/CEST