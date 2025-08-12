EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DATAGROUP mit Umsatzanstieg im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2024/2025 (News mit Zusatzmaterial)



12.08.2025 / 07:30 CET/CEST

DATAGROUP mit Umsatzanstieg im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2024/2025 Umsatzplus in anhaltend herausforderndem Marktumfeld bestätigt solides Geschäftsmodell

EBIT-Marge mit 8,0 % im Rahmen der Erwartungen Pliezhausen, 12. August 2025. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht heute die Finanzzahlen zum dritten Quartal 2024/2025 und den ersten neun Monaten 2024/2025. Sowohl im dritten Quartal 2024/2025 als auch in den ersten neun Monaten 2024/2025 konnte DATAGROUP in einem anhaltend anspruchsvollen Marktumfeld weiter wachsen. Die Ergebnisentwicklung spiegelt die laufenden Investitionen in die Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Technologien wider und liegt mit einer EBIT-Marge von 8,0 % im Rahmen der Erwartungen. In den ersten neun Monaten 2024/2025 konnten Neukundenaufträge in Höhe von rund 23 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling- Aufträge in Höhe von rund 15 Mio. EUR gewonnen werden. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2024/2025 wird bestätigt. Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2024/2025 leicht um 3,4 % auf 136,3 Mio. EUR (i.Vj. 131,8 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2024/2025 um 9,3 % auf 416,1 Mio. EUR (i.Vj. 380,5 Mio. EUR). Der Rohertrag lag entsprechend mit + 9,2 % bei 296,1 Mio. EUR (i.Vj. 271,3 Mio. EUR). Das EBITDA erreichte 60,9 Mio. EUR (i.Vj. 58,3 Mio. EUR), das EBIT lag bei 33,5 Mio. EUR (i.Vj. 32,2 Mio. EUR). Somit erreichte die EBIT-Marge in den ersten neun Monaten 2024/2025 8,0 % nach 8,5 % im Vorjahresvergleichszeitraum. "Unser Wachstum belegt: Unser solides Geschäftsmodell hebt uns vom Wettbewerb ab und sichert uns nachhaltige Entwicklungsperspektiven. Kundenprojekte wie die Begleitung von Degussa Goldhandel auf ihrem Wachstumskurs oder die Digitalisierung der Studienfinanzierung in Hessen verdeutlichen, dass wir je nach Bedarf unserer Kunden sowohl mit leistungsfähigen, standardisierten CORBOX-Services als auch mit maßgeschneiderten, individuellen IT-Lösungen überzeugen", sagt DATAGROUP-Vorstandsvorsitzender Andreas Baresel zu den vorgelegten Zahlen. Bilanzentwicklung und Cashflow

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende auf 569,9 Mio. EUR (30.09.2024: 537,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote liegt mit 28,9 % leicht über dem Niveau zum Geschäftsjahresende (30.09.2024: 28,6 %). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 28,5 Mio. EUR (30.09.2024: 36,6 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung lag zum 30.06.2025 bei 175,9 Mio. EUR im Vergleich zu 139,1 Mio. EUR zum Geschäftsjahresende am 30.09.2024. Die Steigerung liegt insbesondere in dem Erwerb der Tarador (8,3 Mio. EUR), Earn-out-Zahlungen (5,2 Mio. EUR), der Auszahlung der Dividende in Höhe von 8,3 Mio. EUR sowie dem Aktienrückkauf in Höhe von 2,1 Mio. EUR begründet. Die Nettoverschuldung zu EBITDA liegt damit bei 2,2 (30.09.2024: 1,7). Der Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag bei 13,8 Mio. EUR (i.Vj. 29,0 Mio. EUR). Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de Presse / Investor*innenKontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de Zusatzmaterial zur Meldung:



