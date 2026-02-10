EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

CYROS Warnapp unterstützt bei der operativen Bewertung aktueller Cybervorfälle



10.02.2026 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CYROS Warnapp unterstützt bei der operativen Bewertung aktueller Cybervorfälle Pliezhausen, 10. Februar 2025 - Das cyberintelligence.institute (CII) startet in Partnerschaft mit DATAGROUP die CYROS Warnapp, ein kostenloses digitales Warnsystem für Cyberbedrohungen. Die Anwendung richtet sich an Unternehmen jeder Größe sowie an Endverbraucher*innen und bietet insbesondere kleinen und mittelständischen Betrieben eine kostenfreie Informationsgrundlage zur frühzeitigen Identifikation, Priorisierung und Einordnung sicherheitsrelevanter Cyberereignisse. Ab sofort ist die CYROS Warnapp in allen gängigen App-Stores sowie als Desktop-Version verfügbar. Die Warnapp aggregiert sicherheitsrelevante Informationen aus behördlichen Warnmeldungen, unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aus spezialisierten Fachquellen, aus dem Partnernetzwerk des CII sowie zukünftig auch aus den Security Operations Centern von DATAGROUP. Viele dieser Informationen sind bislang über unterschiedliche Kanäle verteilt, sehr technisch formuliert oder nur unvollständig verfügbar. Für Unternehmen ohne dedizierte Cyber-Security-Expertise ist eine kontinuierliche Bewertung häufig nicht möglich. Die Anwendung führt diese Informationen zusammen, klassifiziert sie nach Kritikalität und ergänzt sie um konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen. Die CYROS Warnapp ersetzt dabei keine professionelle Sicherheitsinfrastruktur, sondern bietet eine strukturierte Basisinformation, um Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Eine weiterführende Bearbeitung und Umsetzung sollte im Rahmen professioneller Security Services wie etwa Vulnerability Management oder SIEM erfolgen. Unternehmen erhalten dadurch eine erste Entscheidungsgrundlage, um den operativen Handlungsbedarf für ihre IT-Landschaft, eingesetzte Anwendungen und organisatorischen Rahmenbedingungen schnell einschätzen zu können. "Cyberbedrohungen entwickeln sich hochdynamisch und betreffen längst nicht mehr nur große Organisationen. Gerade im Mittelstand fehlt es jedoch häufig an Ressourcen, um sicherheitsrelevante Warnmeldungen laufend zu analysieren und zu priorisieren. Die CYROS Warnapp unterstützt Unternehmen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Maßnahmen abzuleiten", sagt Dino Huber, Geschäftsführer der Cyber-Security-Einheit von DATAGROUP.



Strukturierte Informationen für operative Sicherheitsentscheidungen Inhaltlich informiert die CYROS Warnapp über Sicherheitslücken in weit verbreiteten Anwendungen und Infrastrukturen, sicherheitskritische Update- und Patch-Hinweise, aktuelle Phishing- und Betrugskampagnen sowie relevante Richtlinien- und Compliance-Änderungen. Alle Meldungen sind nach Dringlichkeit kategorisiert. Benachrichtigungen lassen sich individuell nach Themen, Kritikalitätsstufen und Bundesländern konfigurieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eigene Vorfälle an die Redaktion zu melden und damit zur aktuellen Lageeinschätzung beizutragen. "Unser Anspruch ist es, mit der CYROS Warnapp IT-Sicherheitshinweise zu bündeln, verständlich aufzubereiten und mit passgenauen Hilfestellungen zu verknüpfen, die im betrieblichen und privaten Alltag praktisch umsetzbar sind. Unternehmen sollen schnell erkennen können, ob und in welchem Umfang ein Ereignis für ihre Organisation relevant ist", sagt Alexander Jobst, verantwortlicher Projektmanager CYROS des cyberintelligence.institutes. Neben der Nutzung durch Unternehmen richtet sich die CYROS Warnapp ausdrücklich auch an Endverbraucher*innen, da Cyberangriffe, Phishing und digitale Betrugsversuche zunehmend im privaten Umfeld stattfinden und dort erhebliche Schäden verursachen können. Die CYROS Warnapp ist konsequent datensparsam konzipiert. Sie erfordert keinen Login und erhebt keine sensiblen personenbezogenen Daten. Die Nutzung ist vollständig anonym. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. Über das cyberintelligence.institute (CII) Das cyberintelligence.institute (CII) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für Cybersicherheit mit Sitz in Deutschland. Das Institut arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und analysiert aktuelle Cyberbedrohungen, bewertet deren Auswirkungen und entwickelt Konzepte zur Stärkung digitaler Souveränität und Resilienz. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen die wissenschaftliche Analyse von Cybervorfällen, die Aufbereitung sicherheitsrelevanter Informationen sowie die Beratung politischer und öffentlicher Institutionen, unter anderem auf Bundesebene. Dabei greift das Institut auf ein breites Netzwerk aus Wissenschaftler*innen und Sicherheitsexpert*innen zurück. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News