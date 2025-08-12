Die DATAGROUP SE hat ihre Zahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/2025 vorgelegt - und zeigt trotz herausforderndem Marktumfeld weiter Wachstum. Der IT-Dienstleister profitiert dabei vor allem von seiner klaren strategischen Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und Cyber Security. Mit einem Umsatzplus von 9,3 % auf 416,1 Mio. EUR in den ersten neun Monaten und einer EBIT-Marge von 8,0 % erfüllt DATAGROUP die eigenen Erwartungen. Neu- und Bestandskundenaufträge im Wert von 38 Mio. EUR unterstreichen die solide Nachfrage. Der Ausblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
