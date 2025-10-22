Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) aus Pliezhausen geht in die Offensive. Mit der GOWBOX präsentiert der IT-Dienstleister ein neues Produktportfolio speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Das Angebot bündelt zentrale IT-Services aus einer Hand. Fünf Bausteine für den Mittelstand: Die GOWBOX umfasst fünf zentrale Bereiche, die den digitalen Bedarf von KMU abdecken. Dazu gehören SAP Business One als ERP-System, digitale Geschäftsprozesse für Dokumenten- und Vertragsmanagement, eine robuste IT-Infrastruktur sowie umfassende IT-Security-Lösungen. Der fünfte Baustein ist eine skalierbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
