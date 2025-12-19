Deutschland & Europa: Jahresendmodus trifft auf fragile Konjunktur: Marktbericht für den 19. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt geht mit gedämpftem Momentum in den letzten Handelstag der Woche. Zwar hat sich der DAX zuletzt oberhalb der Marke von 24.000 Punkten stabilisiert, doch die Umsätze nehmen spürbar ab. Viele institutionelle Investoren haben ihre Bücher weitgehend geschlossen, taktische Umschichtungen dominieren das Bild. Entsprechend reagieren die Märkte selektiver und teils überzeichnet auf Einzelmeldungen. Makroökonomisch bleibt das Umfeld herausfordernd. Die jüngsten Daten zum ...

