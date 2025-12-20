Summary: Deutsche Konsum veröffentlicht Jahreszahlen Ergebnis stark durch Sanierung belastet Kapitalmaßnahmen beschlossen REIT-Status geht verloren Die Deutsche Konsum hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt und bestätigt damit den tiefgreifenden Umbruch im Unternehmen. Immobilienverkäufe, gestiegene Finanzierungskosten und Einmaleffekte aus dem Sanierungsprozess führten zu einem deutlichen Jahresverlust. Parallel dazu treibt das Management die finanzielle Neuordnung voran, die inzwischen auch formell von den Aktionären beschlossen wurde. Operatives Geschäft unter Anpassungsdruck: ...

