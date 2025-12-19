DATAGROUP hat ein Geschäftsjahr abgeliefert, wie Investoren es mögen: ohne große Überraschungen, dafür mit klaren Fortschritten. Der Konzernumsatz legte 2024/2025 um 7,3 Prozent auf 566,1 Mio. Euro zu, das EBITDA stieg auf 84,1 Mio. Euro. Beim EBIT bleiben 47,3 Mio. Euro hängen, was einer soliden Marge von 8,4 Prozent entspricht. Die eigenen Prognosen wurden damit sauber erfüllt. Dass die Profitabilität nicht explodiert, ist kein Zufall, sondern bewusstes Kalkül: DATAGROUP investiert spürbar in Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud - genau jene Themen, die im Mittelstandsgeschäft ...

