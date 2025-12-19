Summary: Datagroup veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/25 Umsatz wächst trotz verhaltenem IT-Markt Einstieg von KKR strategisch vollzogen Börsennotiz soll beendet werden Datagroup hat den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt und bestätigt damit eine robuste Entwicklung in einem weiterhin anspruchsvollen IT-Marktumfeld. Der IT-Dienstleister konnte den Umsatz steigern und stützt sich dabei vor allem auf wiederkehrende Erlöse aus Managed-Services-Verträgen. Gleichzeitig markiert die Veröffentlichung einen strategischen Einschnitt: Mit dem Einstieg von KKR und der Gründerfamilie ...

