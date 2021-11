Der Technologiekonzern Siemens profitierte im vergangenen Geschäftsjahr von der wirtschaftlichen Erholung und einem weiter anhaltenden Wachstum in den Schlüsselmärkten. Anleger honorierten dies sogleich mit einem deutlichen Kursaufschlag und treiben intraday die Aktie nahe an ihre Rekordstände heran. Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart das letzte markante Verlaufshoch Anfang 2017 bei 120,83 Euro, anschließend schwenkte die Aktie von Siemens in einen Abwärtstrend ein und musste ...

