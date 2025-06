© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln 10:30 Uhr, Deutschland: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen 11:00 Uhr, Deutschland: Formycon, Hauptversammlung in München 13:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Comcast, Hauptversammlung CHE: Givaudan, HY Pre-close Roundtables