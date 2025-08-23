Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland feiert mit Gästen wie Erik Meijer, Claudio Pizarro, Roman Weidenfeller, Patrick Helmes, Natascha Ochsenknecht und Simon Pearce in der Allianz Arena- Chefredakteur von Sky Sport, Alexander Rösner: "Eröffnungsspiel war ein gelungener Startschuss in die neue Rechteperiode und der perfekte Premierenrahmen für unseren neuen 'Flutlicht-Freitag'"- Bildmaterial von der Veranstaltung finden Sie hier (https://www.picdrop.com/agentur-eventpress/UwGPY4KCBa) zum Download (Copyright: Sky/Harald Fuhr)- "Die Saison gehört dir": Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga liveMünchen/Unterföhring, 23. August 2025 - Spotlight auf den ersten "Flutlicht-Freitag" und Auftakt der Bundesliga-Saison 2025/26: Sky Deutschland hat gemeinsam mit zahlreichen Gästen das Eröffnungsspiel der Bundesliga in der Allianz Arena gefeiert.Zu den prominenten Gästen des Sky Events in der Allianz Arena gehörten viele der Gesichter der Bundesliga-Übertragungen bei Sky Sport wie u.a. die Sky Experten Thomas Hitzlsperger, Erik Meijer und Patrick Helmes,das Kommentatoren-Duo Hansi und Cornelius Küpper. Weitere Gäste waren Roman Weidenfeller, Claudio Pizarro, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig, Mario Gomez, Technischer Direktor von Red Bull Soccer International, sowie Charlie Kane, Bruder und Berater von Bayern-Star Harry Kane.Über den Sport hinaus waren beim Event u.a. auch Moderatorin und Hauptdarstellerin der Sky Original Show "Diese Ochsenknechts" Natascha Ochsenknecht, Comedian Simon Pearce und MontanaBlack zu Gast.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Das heutige Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2025/26 war ein gelungener Startschuss in die neue Rechteperiode und der perfekte Premierenrahmen für unseren neuen 'Flutlicht-Freitag'. Wir freuen uns, dass der Ball endlich wieder rollt und auf viele Bundesliga-Wochenenden mit den meisten und besten Spielen der Bundesliga live bei Sky Sport."Natascha Ochsenknecht: "Für mich macht Fußball besonders, dass man dabei noch echten Zusammenhalt erlebt. Der Sport verbindet sowohl auf dem Platz - als Mannschaftsport - als auch die Menschen, die Fans, wie eine Familie. Im Stadion sind alle gleich."Bildmaterial von der Veranstaltung zur redaktionellen Einbindung finden Sie hier (https://www.picdrop.com/agentur-eventpress/UwGPY4KCBa) zum Download (Copyright: Sky/Harald Fuhr).Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky SportAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.Alle Informationen zur Bundesliga und 2. Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6102634