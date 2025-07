DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG reduziert EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - Auswirkungen von Kosten für Rechtsberatung und Prozessrisiken derzeit nicht sicher abschätzbar

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OVB Holding AG: OVB Holding AG reduziert EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Auswirkungen von Kosten für Rechtsberatung und Prozessrisiken derzeit nicht sicher abschätzbar

Köln (pta000/24.07.2025/21:50 UTC+2)

Die OVB Holding AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE0006286560) erwartet eine erhebliche Belastung ihres operativen Ergebnisses (EBIT) für das Geschäftsjahr 2025 im Zusammenhang mit der Insolvenz eines Produktpartners, mit dem die OVB-Tochtergesellschaften in Spanien, Italien, Belgien und Frankreich in geschäftlicher Verbindung standen. Auf Grundlage der gegenwärtig vorliegenden Informationen erwartet OVB trotz eines Wachstums in den Erträgen aus Vermittlungen in allen operativen Segmenten aktuell ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 10 und 15 Mio. Euro (bisherige Prognose: zwischen 20 und 23 Mio. Euro); die Erträge aus Vermittlungen im Konzern dürften sich in einer Bandbreite von 430 - 450 Mio. Euro (bisherige Prognose: 420 bis 440 Mio. Euro) bewegen. Die erwarteten Ergebnisbelastungen ergeben sich u. a. aus erhöhten Vertriebsaufwendungen sowie Rückstellungen für Rechtsberatung und die Abwehr von Ansprüchen und Klagen, wobei nicht abschließend beurteilt werden kann, in welchem Umfang Klagen erhoben werden. Die genaue Höhe der Belastungen und die finanziellen Risiken für die Gesellschaft können vor diesem Hintergrund gegenwärtig noch nicht abschließend vorausgesagt werden.

Die Gesellschaft beobachtet die Entwicklung sorgfältig und wird den Kapitalmarkt gemäß den gesetzlichen Anforderungen über wesentliche Veränderungen oder neue Erkenntnisse informieren.

Die Zusammensetzung des operativen Ergebnisses (EBIT) entspricht der Darstellung auf S. 46 des Geschäftsberichts 2024 der OVB Holding AG.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.eu Website: www.ovb.eu ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1753386600476 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 15:50 ET (19:50 GMT)