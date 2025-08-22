Unterföhring (ots) -- Das neue Format ergänzt das Bundesliga-Angebot von Sky Sport am Samstagnachmittag um einen Sport- und Fußball-Talk- Wechselnde Moderatoren-Duos diskutieren und analysieren mit den Sky Experten Didi Hamann sowie im Wechsel Erik Meijer und Patrick Helmes die aktuellen Geschehnisse und Themen rund um die Bundesliga und den Sport im Allgemeinen- Über die Bundesliga und den Fußball hinaus blickt "Watch Party - Talk, News und Analysen" auch auf aktuelle Themen aus der Welt des Sports und in die Sky Sport CommunityUnterföhring, 22. August 2025 - Wenn an diesem Wochenende die Bundesliga in ihre neue Saison startet, ergänzt das neue Format "Watch Party - Talk, News und Analysen" das Angebot für Bundesliga-Fans am Samstagnachmittag. Die neue Talk- und Unterhaltungsshow wird künftig an jedem Bundesliga-Samstag von 15:30 bis 17:30 Uhr live auf Sky Sport News ausgestrahlt. Zusätzlich wird die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 7 zu sehen sein.Im neuen Format können die Zuschauer die Sky Experten Didi Hamann sowie im Wechsel Erik Meijer und Patrick Helmes dabei begleiten, wie sie zwischen dem "Tipico Countdown" und "Alle Spiele, alle Tore - die Vodafone Highlight-Show" unter anderem die Bundesliga am Samstagnachmittag verfolgen. Neben den Spielpaarungen und der Analyse von ausgewählten Spielszenen stehen in "Watch Party - Talk, News und Analysen" relevante Themen rund um die Liga im Mittelpunkt, die die Runde im Studio diskutiert und einordnet - angereichert mit Daten, Diskussionen und unterhaltsamen Elementen.Über die Bundesliga und den Fußball hinaus hinaus blickt die Runde auch auf aktuelle News aus der Welt des Sports und in die Sky Sport Community, die durch ihre Posts und Mitteilungen Teil der Sendung ist.Durch die Sendung führen wechselnde Moderatoren-Duos, die Lisa Tellers, Rachel Rinast, Mike Stiefelhagen, Mitja Lafere und Timo Schmidtchen bilden werden."Die Saison gehört dir": die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky SportAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.Alle Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6102166