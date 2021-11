ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, gab bekannt, dass zwei unabhängige fortschrittliche Recyclingunternehmen bestätigt haben, dass ihre ProActive Recycle Ready Retort RT-3000-Beutel die Kriterien für chemisches Recycling erfüllen. Durch die Verarbeitung von Materialien, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Produktrückstände nicht mechanisch recycelt werden können, entsteht beim fortschrittlichen Recycling ein Qualitätspolymer, das wieder in die Lieferkette eingeführt werden kann.

ProAmpac's RT-3000 Recycle Ready Retort Structure (Photo: Business Wire)

"Fortschrittliches Recycling wird ein entscheidender Bestandteil der zukünftigen Recyclinginfrastruktur der Welt sein, da Marken auf Verpackungen umstellen, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen. ProAmpac hat unser RT-3000-Angebot in zwei separaten fortschrittlichen Recyclingprozessen getestet, um sicherzustellen, dass die Monomaterialstruktur wirklich eine Kreislauflösung ist", sagt Adam Grose, Chief Commercial Officer.

Im Allgemeinen sind Monomaterialstrukturen in fortschrittlichen Recyclingsystemen wirtschaftlich rentabler als gemischte Materialstrukturen, da sie eine höhere Rückgewinnung und weniger nicht verwertbare Abfälle ermöglichen. In beiden Tests erfüllten die RT-3000 Retortenbeutel die Ausbeuteanforderungen sowie die Qualitätsparameter für das weitere Recycling.

"RT-3000 hat zwei separate Depolymerisationsprozesse mit sehr hohen Ausbeuten bestanden. Mit dem Reinigungsprozess der recycelten Monomere (r-Monomere) zeigten die r-Monomeren eine ausgezeichnete Qualität für die Repolymerisationsschritte. Diese Validierung des chemischen Recyclings bestätigt das Engagement von ProAmpac gegenüber unseren Kunden, die recycelbare Lösungen für alle Produktanwendungen suchen", sagt Hesam Tabatabaei, Vice President von Product Development and Innovation.

Um mehr über ProActive Recycle Ready Retort RT-3000 oder andere ProActive Sustainability-Lösungen zu erfahren, kontaktieren Sie Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability bietet innovative nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen sollen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei unserer Arbeit lassen wir uns von vier Kernwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg sind: Integrität, Intensität, Innovation und Beteiligung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte, Dienstleistungen und Gesundheitswesen einnehmen. Die differenzierte und langfristig angelegte Kapitaldecke der Firma ermöglicht effiziente Entscheidungen, große Flexibilität bei Transaktionsstrukturen und Anlagezeiträumen sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Geschäfte langfristig auf und ist der ideale Partner für Jung- und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI). Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

