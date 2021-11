Zwei neue PCC-Anleihe - die Duisburger PCC SE emittiert zum 15. November 2021 zwei neue Anleihen. Die fünfjährige Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MQEN8) mit Endfälligkeit an 01. Dezember 2026 wird dabei mit 4,00 % p.a. verzinst, die dreieinhalbjährige Anleihe 2021/25 (ISIN: DE000A3MQEM0) mit Endfälligkeit am 1. April 2025 ist mit einer jährlichen 3,00 %-Verzinsung ausgestattet. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Die Anleihe 2021/26 hat ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, die kürzer laufende Anleihe 2021/25 soll bis zu 10 Mio. Euro in die Kassen spülen.

