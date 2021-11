The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), Entwickler von technischen Silizium- und volumetrischen 3D-Displays, hat Details zum Aktionärsgespräch am 17. November 2021 um 10:00 Uhr EST angekündigt. Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz mit Fragen und Antworten veranstalten, um die Leistungen des Unternehmens und zukünftige Initiativen zu besprechen.

Um Fragen für das Aktionärsgespräch einzureichen, senden Sie bitte bis Montag, 15. November 2021 um 17:00 EST eine E-Mail an IR@thecoretecgroup.com. Matthew Kappers, Chief Executive Officer, Matthew Hoffman, Chief Financial Officer, und Simon Calton, Director, werden von der Investment-Community und den Nachrichtenmedien eingereichte Fragen beantworten.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thecoretecgroup.com. Folgen Sie The Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

