DJ IPO/Daimler Truck strebt Börsengang am 10. Dezember an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lastwagen- und Busherstseller Daimler strebt die Börsennotierung am 10. Dezember an und geht von der Aufnahme in den DAX im ersten Quartal 2022 aus. "Daimler Truck rechnet damit, sich im ersten Quartal 2022 für den DAX - die Gruppe der wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland - zu qualifizieren", teilte das Unternehmen anlässlich des Kapitalmarkttages mit. Investoren lockt das Unternehmen mit steigenden Renditen.

"Wir sind entschlossen, eine höhere Profitabilität zu erzielen und mit vollem Einsatz das Rennen hin zu Null-Emissionen zu gewinnen", wird Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG, in der Mitteilung zitiert. Daimler Truck strebt bis zum Jahr 2025 eine zweistellige Umsatzrendite im Industriegeschäft an, starke Marktbedingungen vorausgesetzt. Der Fokus auf die Steigerung der Ertragsstärke zeige zunehmend Wirkung. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine bereinigte Umsatzrendite zwischen 6 und 8 Prozent - trotz Halbleiterknappheit und steigender Rohstoffpreise.

Aufgrund der bereits erzielten Fortschritte will Daimler Trucks die Fixkostenreduzierung um 15 Prozent (im Vergleich zu 2019) voraussichtlich bereits im Jahr 2023 erreichen. Das wäre zwei Jahre früher als im Mai auf dem Strategietag angekündigt. Für 2022 geht das Unternehmen von einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 7 und 9 Prozent aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2021 08:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.