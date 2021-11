Diese Fatwa hat es in sich. Der Rat der religiösen Führer Indonesiens hat die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel für Muslime verboten. In Indonesien hat der Nationale Ulema-Rat (Majelis Ulama Indonesia: MUI) Kryptowährungen als teilweise haram eingestuft. Sie enthielten "Elemente der Unsicherheit, des Wettens und des Schadens", ließ Asrorun Niam Sholeh, Leiter der Abteilung für religiöse Verordnungen, am Donnerstag verlauten. Zuvor hatte der Rat eine offizielle Expertenanhörung durchgeführt. Mit der Haram-Einstufung bezieht ...

