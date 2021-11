Nachdem die Aktie von Nvidia seit Anfang November in der Spitze unglaubliche 26 Prozent zugelegt hat, musste das Papier zur Wochenmitte erst einmal durchatmen. Am heutigen Donnerstag steht die Chip-Aktie vorbörslich jedoch schon wieder rund 2,8 Prozent im Plus - doch nicht alle Analysten sehen noch Kurspotenzial.Die nach der Namensänderung von Facebook am Markt hochkochende Metaverse-Fantasie hat die Nvidia-Aktie in den vergangenen Tagen mächtig angetrieben. Kein Wunder, denn mit der Omniverse-Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...