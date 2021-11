Hervorragende Franchises und eine loyale Spielerbasis machten Activision Blizzard über Jahrzehnte zum wertvollsten Gaming-Konzern der USA. Doch einige gescheiterte Spiele, enttäuschte Fans und Skandale kosteten dem Platzhirsch nun den 1. Platz.Egal ob "Destiny", "Heroes of the Storm" oder "Warcraft III: Reforged" - die jüngsten Spieleflops aus dem Hause Activision Blizzard zeigen, dass nicht mehr alles automatisch zu Gold wird, was Entwickler oder Management anfassen.Mischt man hierzu noch die Enttäuschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...