Die US-Börsen dürften am Donnerstag fester eröffnen und damit einen Teil der Vortagesverluste wettmachen. Der Future auf den Dow Jones signalisiert einen Anstieg um rund 0,4 Prozent, für den Techsektor könnte es um 0,8 Prozent nach oben gehen. Am Mittwoch hatte schlechter als erwartete Inflationsdaten die US-Renditen angetrieben und für Verluste an den Aktienmärkten gesorgt. Heute bleibt der Rentenhandel aufgrund eines Feiertags geschlossen und die Anleger können kurzfristig durchatmen.Alle aktuellen ...

