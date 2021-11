Daimlers Lkw-Sparte will nach der Abspaltung vom Daimler-Konzern am 10. Dezember an die Börse gehen. "Einen Monat vor dem geplanten Börsengang sind wir bereit für die Unabhängigkeit", sagte Vorstandschef Martin Daum am Donnerstag. Der Nutzfahrzeughersteller bekräftigte bei einem Kapitalmarkttag sein Ziel einer konzernweiten zweistelligen Rendite...

