Die Erforschung der dunklen Materie bleibt spannend. Neue Ergebnisse aus Südkorea schüren die Zweifel am bisher einzigen entdeckten Teilchen-Signal weiter. Ob SuperCDMS, Xenon, Edelweiss oder Lux: Während es an sich zahlreiche Hinweise auf die Existenz von dunkler Materie gibt, verläuft die Suche nach den konkreten Teilchen, die ihr zugrunde liegen, bislang weitestgehend ohne Erfolg. Die meisten Experimente konnten nur Ergebnisse vermelden, die zwar häufig sehr genau, aber eben negativ waren. Lediglich im Dama/Libra-Experiment, das in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...