Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Angst vor vorzeitigen Zinserhöhungen der Fed haben gestern für Verluste an der Wall Street gesorgt. Heute sieht die Lage schon wieder freundlicher aus. Schlagzeilen bietet auch immer noch die Quartalssaison. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, den Bitcoin, Hut 8, Walt Disney, Netflix, Ford, Amazon, Affirm, JD.com, Alibaba, Pinduoduo und Bilibili. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.