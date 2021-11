Der Batteriekonzern Varta hat im dritten Quartal einen satten Dämpfer zu spüren bekommen. Insbesondere das in den vergangenen Jahren stark gewachsene Geschäft mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen enttäuschte. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Konzern die Umsatzprognose wegen der Schwäche in der Sparte empfindlich gesenkt, am heutigen Donnerstag legte das MDAX-Unternehmen nun detaillierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...